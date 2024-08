Como poupar dados móveis no telemóvel?

Apesar do wi-fi gratuito estar disponível na maioria dos locais, ainda há muitas vezes que precisamos recorrer aos dados móveis, principalmente quando queremos estar permanentemente conectados. Acontece que este não é um serviço infinito e a maioria dos tarifários prevê um limite, a partir do qual passam a cobrar mais.

No entanto, há formas de poupar e ‘fazer render’ os dados móveis por mais tempo.

A Deco Proteste dá algumas dicas sobre como pode estar mais atento a estes consumos e minimizá-los.

Desde logo, deve estar ciente de que são as aplicações de streaming de vídeos que mais consomem dados móveis. Estamos a falar da Netflix ou do Youtube, por exemplo. Segundo a Deco Proteste, a Netflix consome 0,3 GB por hora na definição padrão, 1 GB em HD, 3 GB em Full HD e cerca de 7 GB em Ultra HD (4K). Já o YouTube consome 0,5 GB por hora em SD, aproximadamente 1,1 GB por hora em HD, 2,25 GB por hora em Full HD e 9 GB por hora em 4K.

Depois, outras como o TikTok, que constantemente estão a reproduzir vídeos, também são grandes consumidores de dados móveis, uma vez que, em média, um vídeo de 15 segundos requer cerca de 4 MB de dados.

Um dos truques para poupar dados móveis é o mais óbvio: ligue-se, sempre que possível, a uma rede wi-fi gratuita. Dessa forma pode prescindir dos dados móveis, sendo que, por predefinição, os telemóveis ligam-se a essas mesmas redes, mas pode estar atento para perceber se isso efectivamente acontece.

Além disso, pode desactivar as actualizações automáticas ou downloads com dados móveis. Nas definições é possível programar para que estas actualizações apenas aconteçam quando está ligado a uma rede wi-fi.

em dispositivos Android, abrir a aplicação da Play Store, tocar na sua foto de perfil no canto superior direito do ecrã e, no menu que se abre, selecionar Definições > Preferências de rede > Preferência de transferência de apps > Apenas por Wi-Fi. Ainda em Preferências de rede selecione também Atualizar apps automaticamente > Atualizar apenas por Wi-Fi;

nos iPhones ou nos iPads, entrar em Definições > App Store. Em Dados Móveis, desative Descargas automáticas e, em Descargas de aplicações, selecione Perguntar sempre.

A melhor forma de poupar dados móveis é identificar as aplicações que estão a ser responsáveis pelo maior consumo. Ao saber quais aquelas que mais gastam dados móveis, pode reduzir a utilização das mesmas ou, por exemplo, baixar a qualidade dos vídeos para um menor consumo.

Para analisar o consumo de dados num dispositivo Android deve: abrir a aplicação Definições e selecionar Utilização de dados. Em algumas marcas existe um passo intermédio em que deverá selecionar Ligações ou Mais opções de conectividade; verifique depois o período definido, o consumo total de dados e a utilização de dados por cada uma das aplicações instaladas.

Em dispositivos iOS, como o iPhone ou o iPad, deve: abrir as Definições; selecionar Rede móvel; verificar o consumo de dados para o Período atual ou o consumo de dados de todas as aplicações instaladas no dispositivo; se não tiver a certeza do que significa o período actual, faça scroll até ao fim e verifique a data e a hora da última reposição. Se preferir, toque em Repor estatísticas para iniciar a contagem de dados a partir da data e hora actuais.

Por outro lado, pode evitar a reprodução automática de vídeos. No Instagram não é possível desactivar a reprodução automática de vídeos. No entanto, esse é uma funcionalidade permitida tanto no Whatsapp, como no Facebook ou no Youtube, e que pode ser alterada nas definições das respectivas aplicações.

Por fim, pode fazer downloads do que necessita para usar offline. Prefira usar algumas aplicações em modo offline. As apps de navegação por GPS, como o Google Maps, por exemplo, permitem descarregar mapas para usar sem internet. Plataformas de streaming de séries e filmes, como a Netflix, a Amazon Prime ou a Max, também