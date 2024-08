PSD enaltece “cuidados acrescidos nos espaços em redor dos Fachos”

Apesar de envolto em controvérsia por causa de ocorrer quando ainda está activo o grande incêndio que assolou o ‘coração’ da ilha na última semana e meia, o PSD Machico não alinha no coro dos que contestam a realização, esta noite, da secular tradição machiquense, já confirmada pela Autarquia local.

O líder da oposição municipal, Norberto Maciel, vereador do PSD, destaca o especial cuidado em garantir todas as condições de segurança para prevenir possíveis incêndios, nesta edição dos Fachos.

“A vereação social-democrata de Machico reconhece os Fachos como património cultural da nossa terra. Os Fachos representam uma identidade de Machico e como tradição secular enraizada no nosso povo e nas nossas tradições. A vereação do PSD não poderia estar alheia em atender às expectativas e às tradições do povo da sua terra”, começa por apontar o eleito do PSD.

Norberto Maciel fez questão de sublinhar ao DIÁRIO que “durante a manhã de hoje” a vereação que lidera, “acompanhou o desenvolvimento dos trabalhos dos 10 fachos, e testemunhou o empenho e a dedicação das pessoas de Machico, em valorizar as tradições e manter activa a chama dos Fachos”, elogia.

Garante ter testemunhado a preocupação dos intervenientes, ao enaltecer os “cuidados acrescidos nos espaços em redor dos Fachos, para prevenir possíveis incêndios”, acrescido da garantia que “os responsáveis dos Fachos irão permanecer juntos dos mesmos até o apagar do Facho, como medida de reforço à segurança”. Mas não só. “Também existe um reforço de bocas de incêndios e pontos de água juntos dos Fachos como pedidas de protecção”, refere.

Ademais, assume que “é com satisfação que verificamos também que a protecção civil municipal e o serviço de bombeiros municipais estão organizados e mobilizados para actuar atempadamente, privilegiando a segurança de todos e actuar em caso de emergência”.

Perante as condições testemunhadas no terreno e reafirmadas pelos envolvidos, Norberto Maciel está confiante que esta será mais uma noite memorável para Machico e em especial para os machiquenses.

“Congratulamos todos os intervenientes dos Fachos, pelo trabalho e empenho como se dedicam à causa, pelo sentido de responsabilidade que demonstraram no reforço da segurança e nas medidas preventivas e por mais uma vez manter viva uma tradição secular, apesar do contexto de risco de incêndio que se vive na RAM”, conclui.