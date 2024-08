Foi mais uma noite de 'casa cheia' em São Vicente. Com animação a cargo do grupo Café do Teatro, não faltou a animação na noite desta sexta-feira, neste que é um dos arraiais mais procurados do Verão.

A programação começou com actuação do grupo Lordes Con'Vida, seguindo-se o músico Slow J.

Depois, foi a vez dos Dj entrarem em acção: DJ Insert Coin, DJ Paul Garrix e DJ Nélio Fabrício não deixaram ninguém indiferente nesta noite.