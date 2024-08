Incêndio está "praticamente consolidado"

O incêndio da Madeira está "praticamente consolidado", de acordo com o mais recente balanço das autoridades regionais.

As chamas que tiveram início a 14 de Agosto no concelho da Ribeira Brava continuam com a existência de "alguns pontos quentes", na Cordilheira Central (Pico Ruivo) e na Ponta do Sol (Lombada).

Nesta sexta-feira, no teatro de operações foram mobilizados o helicóptero (H-35), dois aviões Canadair, mais de uma dezena de veículos e mais de 110 operacionais, composta pelos Corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira, a Força Operacional Conjunta (FOCON), bombeiros voluntarios dos Açores, elementos da Guarda Nacional Republicana, Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e Polícia de Segurança Pública, devidamente coordenados pelos elementos afetos ao Serviço Regional de Protecção Civil.

De acordo com o Serviço Regional de Protecção Civil, os aviões Canadair efectuaram 18 descargas nos focos activos no Pico Ruivo e Ponta do Sol (Lombada), totalizando 26 descargas desde o início da sua chegada.

"Em momento algum, hesitamos em accionar o helicóptero", garante Protecção Civil da Madeira Desde o dia 14 até ao dia 22 de Agosto, o H-35 realizou 327 descargas, inclusive 18 no primeiro dia de incêndio

Por sua vez, o helicóptero (H-35) realizou, um total de 327 descargas desde o dia 14 de Agosto, para apoiar os operacionais no combate directo ao fogo e, só no dia de hoje, "este meio aéreo fez 57 descargas".

Importa realçar que a actividade do meio aéreo foi no dia de hoje complementada no terreno por mais 110 bombeiros que em condições difíceis realizaram um excelente trabalho de combate ao incêndio. Serviço Regional de Protecção Civil

No mesmo comunicado, é destacado também o papel dos voluntários da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa "que têm auxiliado todo o socorro na Região na valência de emergência pré-hospitalar, libertando os bombeiros para combater o fogo".