Alguns sistemas da Águas e Resíduos da Madeira colapsaram

A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, empresa pública que exploração e a gestão do sistema multimunicipal de águas e de resíduos da Região, lançou hoje um apelo à população, pedindo moderação no consumo de água, tendo em conta os avisos meteorológicos para tempo quente em vigor no arquipélago, bem como alastrar dos incêndios em várias frentes na zona Oeste.