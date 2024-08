Confiança felicita Funchal e apela a acção contra fogos

Após a reunião de executivo desta quinta-feira, a primeira do mês de Agosto, os vereadores eleitos pela Confiança na Câmara Municipal do Funchal endereçaram as suas felicitações a todos os funchalenses por ocasião do 516.° aniversário da cidade, que ontem se comemorou nos Paços do Concelho.

Através de comunicado, a Confiança explica que transmitiu ainda um agradecimento aos homenageados com a medalha municipal grau ouro pelos seus percursos de vida que promoveram o engrandecimento da resiliente cidade do Funchal, sem esquecer uma palavra de apreço a todos os trabalhadores municipais que constituem a verdadeira força motriz da autarquia da capital da Madeira.

No assunto que absorve todas as atenções, os incêndios que ainda consomem a Madeira, os vereadores da Confiança endereçaram o seu profundo reconhecimento colectivo a todos profissionais que, directa e indirectamente, contribuíram para minimizar os efeitos desta catástrofes. Deixou ainda ainda "um agradecimento especial a todos os cidadãos que voluntariamente se disponibilizaram para ajudar, com um inigualável espírito solidário, seja na linha da frente de combate aos fogos, seja no apoio logístico necessário para criar as condições condignas para todos os envolvidos".

O momento deve ser de união em torno da nossa causa comum que é a Madeira, que não se esgota na proteção de pessoas e bens, mas que também deve incluir a defesa do nosso património natural e de biodiversidade. Por isso, e na ausência de outro tipo de respostas públicas, é importante que todos os madeirenses sejam chamados à acção, assumido o papel de agentes individuais de proteção civil, mantendo os seus terrenos limpos e adoptando comportamentos preventivos. Miguel Silva Gouveia, vereador da Confiança

Lamentou ainda algumas “afirmações pouco felizes por parte de titulares de cargos públicos que não inspiram confiança nem dão garantias de segurança à população”.

Não deveria ser motivo de orgulho para um governante apresentar dezenas de incêndios no seu currículo. Quando as situações se repetem, ano após ano, isso apenas comprova ineficácia governativa, falta de planeamento e défice de aprendizagem. Miguel Silva Gouveia, vereador da Confiança

A terminar diz que, no Período da Ordem do Dia, "confirmou-se a situação, denunciada pela Confiança e negada pela actual presidente, de que muitos alunos funchalenses a frequentar o ensino superior deixaram de receber bolsas de estudo com a entrada em vigor da alteração ao regulamento promovida pelo PSD".