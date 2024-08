Cristina Pedra faz homenagem a Pedro Calado no Dia da Cidade

A sucessora de Pedro Calado, na sequência do processo judicial que levou à sua demissão, não deixou ‘passar em branco’ a sessão solene do Dia da Cidade, aproveitando a ocasião para fazer uma menção honrosa ao anterior presidente da autarquia.

Neste momento solene, permitam-me que deixe uma justa e sentida homenagem ao anterior presidente da Câmara Municipal do Funchal, Dr. Pedro Calado, que de forma determinada, eficaz, dinâmica e destemida, nos liderou neste nobre projeto de 2021 até 2024, a quem muito este Município e os Funchalenses devem, estando certa de que o tempo lhe confirmará total razão

“A 24 de janeiro deste ano, fomos surpreendidos por um rude golpe que, usando de meios do Estado, que pensamos serem abusivos, desproporcionais e injustificados, a todos nos chocou e abalou profundamente.Assistimos, então, à violação de princípios basilares daquilo que deve ser um Estado de Direito: a violação sistemática e manipulada do segredo de justiça, o atropelo da presunção de inocência, a violação de princípios elementares de defesa de qualquer arguido”, começou por referir a autarca.

“Hoje, continuamos perplexos e siderados com o que aconteceu e pela forma como aconteceu, reforçando esse sentimento de injustiça após a decisão judicial que colocou um termo a toda esta insanidade, expressando a ausência de quaisquer indícios que sustentassem tal acção”, assumiu.

Ressalvou contudo que, apesar do revés político, “a vereação, presidente da Assembleia Municipal, grupos parlamentares do PSD e CDS, que formam a coligação Funchal Sempre à Frente, mantiveram-se unidos”, tendo-se reorganizado “na prossecução do caminho que trilhámos desde o primeiro dia”.

“O projecto Funchal Sempre à Frente nunca ficou em questão, como se vê pelo que já foi concretizado e por tudo o que está em curso e que continuará a ser feito”, concluiu, deixando ainda “uma palavra de agradecimento e reconhecimento ao Governo Regional e ao seu presidente, pela forma colaborativa, dialogante e competente com que tem tratado os assuntos pendentes com este município”.