Incêndios na Furna e na Encumeada sob vigilância

Os incêndios do Campanário e da Ribeira da Tabua foram dados como extintos, confirmou ao DIÁRIO o vereador Paulo Andrade com o pelouro do Serviço Municipal de Protecção Civil da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Já as frentes que estavam activas na zona da Furna e na Encumeada estão sob vigilância, mas controladas, explicou, dando conta de que a situação na Ribeira Brava “está bastante mais calma”.

Contudo, Paulo Andrade pede precaução à população ao circular nas estradas, pois há risco elevado de queda de pedras.

O vereador lembrou ainda que o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava criou um gabinete na Serra de Água para as pessoas que tiveram estragos na sequência do incêndio se dirigirem ao local.

Por fim, deixou um agradecimento a todos os bombeiros que estiveram a combater os incêndios no concelho e que “merecem o respeito de todos”.