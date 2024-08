O presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), Manuel Filipe, reconhece que "não há forma de combater o incêndio" em certos locais.

Refutando que a estratégia seja de deixar arder, o responsável garante que "sempre que é possível haver uma estratégia de combate é isso que tem havido", admitindo, contudo, que "obviamente há zonas em que não há acessos possíveis ou imaginários por isso não há forma de combater o incêndio".

Em declarações à comunicação social esta manhã no Curral das Freiras, o responsável recusou fazer um balanço aos fogos que afectam os concelhos da Ribeira Brava, da Ponta do Sol e de Câmara de Lobos desde a última quarta-feira, afirmando que o levantamento da área ardida "será feito assim que a última chama apagar" para depois delinear um plano de recuperação.

"Enquanto houver uma chama na floresta, a nossa actuação é no sentido do combate, da vigilância e da prevenção", disse, apontando que todos os meios do IFCN estão no terreno.