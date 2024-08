'Controlo do Aedes Aegypti: Comunicar e sensibilizar para a acção' é a oficina do Dia Mundial do Mosquito

No âmbito das celebrações do Dia Mundial do Mosquito, assinalado hoje, a Direcção Regional da Saúde (DRS) destaca a importância da sensibilização e da ação coletiva para o controlo do mosquito 'aedes aegypti', dinamizando uma série de 'workshops' dedicados ao tópico, destinado a profissionais envolvidos no programa regional de vigilância e controlo do insecto.

O primeiro 'workshop' decorreu na segunda-feira, com o tema 'Controlo do Aedes Aegypti: Comunicar e sensibilizar para a acção', no Núcleo de Apoio à Vigilância Entomológica (NAVE) da DRS, contando com a participação de 10 profissionais.

No âmbito vigilância e controlo do 'aedes aegypti', a DRS tem diariamente empenhada uma equipa de 23 profissionais das áreas da Saúde Ambiental, Engenharia Ambiental, Geografia e Comunicação. Acções preventivas são desenvolvidas em todos os concelhos da RAM, com a colaboração de vários parceiros, desde as autarquias a agentes dos sectores do ambiente, economia e turismo.

Entre várias actividades, os profissionais da DRS fazem a gestão e manutenção de uma rede de armadilhas destinadas a captura e observação de ovos e mosquitos, instalada por todos os municípios da região (cerca de 230 armadilhas); a contagem e identificação de ovos e mosquitos em laboratório; processamento de dados recolhidos, elaboração e divulgação de painéis entomológicos, através de diversas plataformas digitais (média de 50 painéis emitidos por semana); e as denominadas ações de porta-a-porta, nas quais se procura detectar e eliminar potenciais criadouros de mosquitos e sensibilizar a população para as medidas preventivas. A sensibilização da população para as medidas preventivas é uma prioridade e tem sido alvo de crescente atenção pela DRS, razão pela qual foi esta a temática do 'workshop' realizado no âmbito do Dia Mundial do Mosquito.