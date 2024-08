Madeira lançou registo on-line de mosquitos há 11 anos

O avistamento de mosquitos passou a ser registado on-line, há 11 anos, dada a actividade do mosquito Aedes aegypti na Região. O apelo passava pela participação de toda a população.

Esta era uma ferramenta que fazia parte do Plano Regional de Prevenção e Combate ao mosquito e ao vírus dengue, que ficou disponível em Agosto de 2013. Além de registar o avistamento deste insecto, também partilhava informação importante sobre o mesmo e os resultados laboratoriais obtidos.

A plataforma era disponibilizada pelo IASaúde e perguntava pelo local onde era feito o avistamento, bem como sobre as condições que se encontravam ao redor, nomeadamente a presença de poças e águas estagnadas.

Todas as informações registadas ficam depois visíveis no mapa que surge logo na página inicial desta nova plataforma. A 15 de Agosto de 2013 era já registada alguma actividade no concelho do Funchal.