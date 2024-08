Ex-governador luso deu entrada numa clínica "em estado grave"

O ex-governador e ex-deputado, Williams Dávila Barrios, descendente de judeus sefarditas portugueses, líder político do estado de Mérida, na Venezuela, aparentemente detido pelas forças de segurança do regime de Nicolás Maduro, na noite da passada quinta-feira, 8 de Agosto, e cujo paradeiro era até hoje desconhecido, deu entrada esta madrugada numa clínica em Caracas após o seu estado de saúde se ter agravado após vários dias encarcerado, suspeitam os familiares, na prisão helicoide.

Ao DIÁRIO, o filho, William Valeri, que reside em Espanha, adianta ter informações que “o estado de saúde passou de grave na madrugada" a "controlado durante esta tarde” devido a infecções urinárias e outras maleitas que tinha, mas que por falta de medicamentos e das condições precárias de higiene na prisão foram agudizando-se.

“Como filho estou consternado e profundamente preocupado. As piores previsões estão cumprindo-se. O meu pai de 73 anos, que foi sequestrado na passada quinta-feira, por defender os valores democráticos, ingressou ontem à noite num hospital em estado grave”, começou por descrever a situação do progenitor.

Prosseguindo: “Isto só confirma o que vinha advertindo sobre a importancia dos seus cuidados de saúde. É inconcebível que neste país, nos coloquem na obscuridade e sem informação clara sobre a sua situação. Exijo respostas imediatas e que atribuo responsabilidades a este governo por o atropelo dos direitos humanos. Não é possível que continuemos vivendo debaixo de um regime que permite tais atrocidades”

William Valeri disse-nos há pouco que continua sem falar com o seu pai mas tem informações provenientes de um parente próximo, um tio, que é médico, que foi chamado a ver o paciente e que teve a feliz coincidência de ver que era o seu irmão.

Uma notícia que tem um travo amargo de boca, confessa. “O meu pai continua sequestrado, a verdade é essa, pelos serviços do SEBIN (Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional)”, denúncia desde a capital espanhola.

De resto agradece aos canais diplomáticos todos os esforços e outra ajuda que tem sido prestada: “Estamos sempre em contacto directo com a diplomacia portuguesa, ainda esta manhã falei com o Ministro dos Negócios Estrangeiros - e desde já agradeço todo o empenho que tem tido neste caso - e vamos ver o que as próximas horas nos dizem”, expressa, fazendo fé que o pai possa vir a ser libertado e tratado em Portugal.

“Essa seria uma boa notícia”, reage desde o outro lado do telemóvel.

