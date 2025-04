Torneio "24h de futsal" no Porto Santo é para continuar

O Pavilhão Multiusos do Porto Santo acolhe, desde ontem, a iniciativa '24h de Futsal', naquela é já a 14.ª edição. Estão a participar 9 equipas, num total de 100 jogadores, que estão a deliciar um pavilhão multiusos com uma bancada muito bem composta com espectadores.

O evento começou esta sexta-feira e termina hoje, pelas 19 horas, com disputa das finais. Para Leonardo Ferreira, presidente da colectividade organizadora, Associação Desportiva Os Profetas, "é com grande entusiasmo e alegria que continuamos a realizar este grande evento".

"É uma iniciativa que é uma grande festa para nós organizadores, para os atletas e para as pessoas que aderem e aparecem no pavilhão multiusos. É uma iniciativa desportiva que tem de continuar", disse o dirigente ao DIÁRIO.