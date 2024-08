Limpeza de pele, importante em qualquer idade!

Diariamente a nossa pele está exposta a diversos factores externos. Com isso, algumas impurezas acabam por se depositar na pele, levando ao aparecimento de comedões e pústulas.

Para excluir essa possibilidade, refira-se a importância da limpeza de pele, uma técnica que tem como finalidade retirar células mortas, desobstruir os folículos pilo-sebáceos, extrair comedões, pústulas, grãos de milium e cistos sebáceos.

Pode ser realizada tanto em mulheres quanto em homens. E, além do rosto, é possível fazer a limpeza também no colo e nas costas.

A limpeza de pele vai garantir-lhe um aspecto mais luminoso e saudável, além de prevenir o envelhecimento precoce e deixar a pele preparada para receber os cosméticos de uso diário.

Para quem não costuma realizar esta técnica, a pele irá sofrer com o aumento de oleosidade, comedões e pústulas. Juntando aos factores externos que agridem, como a poluição e radiação solar, levando ao envelhecimento precoce da pele.

É de extrema importância realizar uma avaliação profissional. Nela, o especialista vai identificar quais são os produtos mais indicados para o seu tipo de pele e também a periodicidade em que precisa realizar o tratamento.

A Magic Skin Clinic dispõe de profissionais certificados que terão todo o gosto em esclarecer as suas dúvidas e, se for do seu interesse, avançar com a técnica que promete revitalizar a sua pele.

