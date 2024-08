Detenção de cinco cidadãos pela prática de diferentes crimes no concelho do Funchal

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que, no âmbito do reforço do patrulhamento desenvolvido no passado fim de semana no concelho do Funchal, procedeu à detenção, em flagrante delito, de cinco cidadãos, maiores de idade, pela autoria de diferentes tipos de crimes.

Através das ações de patrulhamento prosseguidas pelas várias Esquadras da Divisão Policial do Funchal em diferentes zonas da cidade do Funchal, a PSP interveio num conjunto de situações que conduziram, primeiramente, à detenção de dois cidadãos pelo crime de posse de substâncias proibidas, no caso várias doses individuais de substâncias psicoativas denominada por “ALPHA PHP” e “GORBYMIX”. As drogas foram

apreendidas, a fim de serem remetidas às autoridades competentes, tendo os detidos sido constituídos arguidos, sujeitos a medida de coação e ficado a aguardar os termos do inquérito criminal.

No decurso de outra operação policial foi detido um terceiro cidadão, surpreendido em flagrante delito na posse de arma proibida, no caso um objeto contundente designado por boxer ou soqueira. A arma proibida foi apreendida, tendo o suspeito sido constituído arguido e sujeito a medida de coação de termo de identidade e residência, aguardando em liberdade os trâmites processuais.

Por fim, sendo informada para uma emergência no interior de uma residência, a PSP mobilizou uma patrulha policial para o local, vindo a deter, em flagrante delito, dois cidadãos pelo crime de violência doméstica. A pronta intervenção da PSP permitiu resgatar a vítima das agressões e retirar os agressores do seio familiar, os quais foram transportados, sob custódia policial, para a Sede do Comando Regional, a fim de serem apresentados às autoridades judiciárias competentes para prossecução de procedimento criminal.