“Eu por mim punha mais uns 3 ou 4 meios aéreos”

O líder do Governo Regional respondeu com ironia ao apelo de José Manuel Rodrigues, presidente do parlamento madeirense, para que a Madeira tenha um segundo meio aéreo e que este deveria ser assumido pelo Estado.

José Manuel Rodrigues defendeu essa contribuição do Estado na manhã deste domingo, durante numa deslocação à freguesia do Curral das Freiras.

“Eu também acho. Eu por mim punha mais uns 3 ou 4! Mas temos de negociar as coisas”, reagiu Miguel Albuquerque. “Nós assumimos responsabilidades e tudo é pago pelos contribuintes da Madeira”, complementou, aproveitando o tema para criticar a Lei das Finanças Regionais que tiram mais dinheiro às ilhas do que dá em transferências ao abrigo dos compromissos e responsabilidades do Estado.

O presidente do Governo prefere valorizar os meios que estão ao dispor da Região, nomeadamente o helicóptero multi-mission do Serviço Regional de Protecção Civil. “Neste momento nós gastamos 3 milhões de euros neste meio aéreo que tem sido de facto uma opção bastante impostante”, sublinhou.

Quanto às vozes críticas, lembra que nem sempre as condições meteorológicas associadas às características orográficas do terreno onde têm ocorrido os incêndios, permitem a operacionalidade do helicóptero. E o vento forte tem sido um obstáculo e a segurança da tripulação está em primeiro lugar. “É necessário talvez fazermos um exercício de memória porque as pessoas por vezes nestas situações as pessoas têm uma tendência para a amnésia”.

Ontem, foi lançada uma petição pública a pedir à Região que solicite o reforço de meios aéreos à República que conta actualmente com pouco mais de 200 assinaturas. Uma outra petição, lançada há 3 dias, intitulada 'Ajuda do Governo da República no combate ao incêndio deflagrado na Serra de Água', juntou até ao momento pouco mais de 1.150 subscritores.