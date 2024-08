Os investimentos de Ronaldo e a discriminação dos jovens em destaque na imprensa

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais desta segunda-feira, 12 de Agosto de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Entrega 80 mil euros em extorsão sexual"

- "Recebeu foto íntima e depois telefonemas de um 'polícia' que o acusou de seduzir uma menor"

- "Iludido por conversas com mulher na internet"

- "Medalhas 'pagam' investimento de 22 milhões"

- "Nasce em ambulância: Parto em rotunda poupa 120 km a mãe e bebé"

- "Benfica: Derrota aperta cerco a Schmidt"

- "'Compreendo totalmente que os adeptos estejam dececionados", admite o treinador"

- "FC Porto: 'Juve' prepara pacote por Galeno e Conceição"

- "Sporting: Debast na calma para regressar ao onze"

- "Corrupção desportiva: Justiça parada safa Leixões e 'vice' dos Super Dragões"

- "Agosto sangrento: Dois mortos por dia nas estradas"

- "Algarve: PJ de Faro prende dupla que espalhou terror

No Público:

- "Financiamento do PRR na habitação acelera, mas só estão prontas 132 casas"

- "Olímpicos. Caiu o pano em Paris nos melhores Jogos de sempre para Portugal"

- "Entrevista. Ana Galvão: 'Gosto da vida salpicada por momentos rock'n'roll'"

- "Guerra na Europa. Apanhado de surpresa pelo ataque da Ucrânia em Kursk, Kremlin recusa admitir fracasso"

- "Animação. Simpsons, sátira e reverência na maior convenção mundial de fãs do império Disney"

- "Idadismo. Discriminação pela idade no trabalho afecta mais os jovens"

- "Caso BES. Justiça já gastou 112 mil euros só para guardar arte apreendida"

- "Futebol. Benfica entra em falso na Liga com derrota em Famalicão"

No Jornal de Notícias:

- "Milícia extremista espalha ódio na net e cria núcleos em todo o país"

- "Águias voltam a voar em falso. Famalicão 2-0 Benfica"

- "Braga 1-1 Estrela da Amadora. Guerreiros empatam e despedem treinador"

- "Populações sem meios para manter prevenção de incêndios"

- "Porto. Fonte antiga renasce na estação de metro da Galiza"

- "Meteorologia. Temperatura já bateu recordes em 17 localidades desde janeiro"

- "Justiça. PSP acusado de furtar roupa interior vê expulsão anulada"

- "Filmes de verão que prometem colar famílias às cadeiras do cinema"

No Diário de Notícias:

- "Mais de um quarto dos jovens trabalhadores dizem ser discriminados"

- "Paris 2024. A festa do adeus dos melhores Jogos Olímpicos para Portugal"

- "Questionário do Proust do ChatGPT. Hélène Farnaud-Defromont, embaixadora da França em Portugal: 'Gostaria de criar o dia de desconectar, sem telemóveis e redes sociais, por 24 horas'"

- "23 anos depois. Local da 'chacina dos portugueses' no Brasil continua habitado e quase soterrado"

- "Tudo com calma. Da tela da Globo para o palco em Oeiras, Miriam e Roberto estão em casa"

- "Segurança. Governo PS fez duas recomendações para polícias estarem identificados"

- "Comunicações. Anacom vai fazer nova consulta pública para preparar segundo leilão do 5G"

- "Transição. Muhammad Yunus. Os desafios do Nobel da Paz na 'segunda independência' do Bangladesh"

No Negócios:

- "Promotores vão poder voltar a optar pelos licenciamentos"

- "António Rios Amorim [CEO da Corticeira Amorim]: 'Estamos a atravessar um período difícil'"

- "Obrigações. Ucrânia tenta alívio de credores para avançar na guerra"

- "#Os mais poderosos 2024. #28 João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI, já entregou mil milhões ao acionista espanhol #27 Marques Mendes é um influente comentador televisivo e eventual candidato presidencial"

- "Até junho, exportações portuguesas só cresceram para os Estados Unidos"

- "Há 63 milhões de euros em falta para apoiar 12 projetos de hidrogénio"

No O Jornal Económico:

- "Investimento na Vista Alegre: 'Cristiano Ronaldo está muito focado na questão da portugalidade'. [Nuno Barra, administrador da Vista Alegre Atlantis]"

- "Oferta pela Inapa previa 'haircut' de até 70% da dívida"

- "Fintech Rauva quer contratar 500 pessoas em Portugal"

- "Israel manda evacuar Khan Younis após atacar escola"

- "Topo da agenda: Inflação, PIB e petróleo marcam semana"

- "Saiba tudo sobre o que muda com as alterações no IRS"

No O Jogo:

- "Virou hábito. Famalicão-Benfica 2-0"

- "Roger Schmidt: 'Neres quer sair e preciso de jogadores focados'"

- "Armando Evangelista: 'Sabíamos que tínhamos de fazer o jogo perfeito'"

- "Estrela ofuscou guerreiros. Braga-E. Amadora 1-1"

- "Daniel Sousa despedido, Carlos Carvalhal pode estar de volta ao Minho"

- "FC Porto. 'Iván Jaime gosta de ser protagonista'. Hélder Duarte trabalhou com o espanhol em Famalicão e vê-o a crescer"

- "Chico Conceição: mais ruído que propostas"

- "Sporting. Ioannidis vai exigir investimento inédito"

- "Estoril-Santa Clara 1-4"

- "Farense-Moreirense 1-2"

No A Bola:

- "Famalicão 2-0 Benfica. Sorriso ficou em Famalicão"

- "'David Neres quer sair, preciso de jogadores que estejam totalmente focados no Benfica'. Roger Schmidt"

- "Sporting. Alternativa a Ioannidis em estudo"

- "FC Porto. A segunda vida de Iván Jaime"

- "Olimpismo de luto. Morreu José Manuel Constantino"

- "Salvador despede Daniel Sousa. SC Braga-E. Amadora 1-1"

- "Estoril-Santa Clara 1-4"

- "Farense-Moreirense 1-2"

- "Inglaterra. Bruno Fernandes renova com o Man. United até 2027"

- "Jogos Olímpicos. Balanço português positivo no adeus a Paris-2024"

E no Record:

- "Sorriso dá lágrimas"

- "Famalicão 2-0 Benfica: Águia voa baixo e entra a perder na Liga"

- "Golos de Sorriso e Zaydou ditaram derrota"

- "Benfica cai em Famalicão - Duas vezes em 3 meses"

- "Schmidt: 'Estamos muito dececionados'"

- " João Mário: 'É um abre-olhos'"

- "Polícia controlou adeptos encarnados após o jogo"

- "Neres e Arthur Cabral de saída"

- "Sporting: A tática para Ioannidis"

- "SAD pode aumentar valor fixo mais 2MEuro"

- "Variáveis de 3MEuro por objetivos também podem subir"

- "Leicester dá 27 milhões mas jogador prefere Portugal"

- "Como o leão quer agarrar o avançado"

- "Na Choupana: Amorim atrás da vitória 150"

- "FC Porto: Galeno só vê o dragão"

- "Extremo passa ao lado do mercado"

- "Tem sido associado a Roma, Juventus, Nottingham e Wolves"

- "Dedicação demonstrada contagia técnico e SAD"

- "Sérgio Conceição e o adeus a Pepe: Contribuímos com nove troféus'"

- "SP Braga 1-1 E. Amadora: Carvalhal de regresso - Daniel Sousa despedido"

- "Paris 2024: Teremos sempre Paris"

- "Jogos Olímpicos fecharam ontem"

- "Melhor participação portuguesa de sempre"

- "1950-2024: José Manuel Constantino"