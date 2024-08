Padre natural do Curral das Freiras critica retirada do gado das serras da Madeira

O padre Silvano Gonçalves, actual pároco da Calheta, que é natural da freguesia do Curral das Freiras, hoje assolada pela chamas, voltou reacender a polémica da pastorícia como forma de silvicultura preventiva e de combate aos incêndios florestais.

Numa publicação na sua página de Facebook, que retrata o alastrar das chamas nas encostas do Curral das Feiras, o pároco desafia os defensores da retirada do gado das serras da Madeira a visitar aquela freguesia do concelho de Câmara de Lobos.

"Será que quem se lembrou de tirar o gado da serra vai hoje fazer uma visita ao Curral das Freiras? Não aconselho... está lindo está! Na minha infância, enquanto houve gado nunca vimos estes picos a arder", escreve o padre Silvano Gonçalves.

O incêndio, que deflagrou na passada quarta-feira na Ribeira Brava e propagou-se no dia seguinte ao município contíguo de Câmara de Lobos, está a ser combatido no terreno por um total de 56 operacionais de várias corporações da Região, tendo alcançado esta madrugada a freguesia do Curral das Freiras.