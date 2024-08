Pelo menos nove mortos em ataque israelita no Líbano

Pelo nove pessoas morreram num ataque israelita no sul do Líbano, anunciou hoje o Ministério da Saúde Libanês.

Cinco pessoas ficaram igualmente feridas, duas das quais em estado grave, no ataque, no setor de Nabatieh, no sul do Líbano, acrescentou o Ministério.

Por seu lado, o exército israelita declarou ter atingido "durante a noite, um armazém de armas do Hezbollah" na região de Nabatieh, bem como "estruturas militares" do movimento xiita libanês nas regiões de Hanine e Marun El Ras, perto da fronteira entre os dois países.

O Hezbollah, pró-iraniano, abriu uma frente contra Israel na zona fronteiriça, em apoio ao aliado palestiniano Hamas, que trava uma guerra contra Israel em Gaza desde 07 de outubro. Desde então, têm-se registado trocas de tiros quase diárias entre o grupo libanês e o exército israelita.

A violência intensificou-se com a morte, no final de julho, de um chefe militar do Hezbollah, morto num ataque israelita em Beirute, na véspera do assassínio, em Teerão, do chefe do Hamas Ismail Haniyeh, num atentado que Irão e aliados atribuíram a Israel.

O Irão e o Hezbollah ameaçaram Israel com represálias.

Mais de 10 meses de violência causaram pelo menos 579 mortos no Líbano, na maioria combatentes do Hezbollah, mas também 121 civis, de acordo com uma contagem da agência de notícias France-Presse.

Em Israel e nos montes Golã ocupados, 22 soldados e 26 civis foram mortos por disparos de foguetes e mísseis provenientes do Líbano, disseram as autoridades israelitas.