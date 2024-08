Seis combatentes do Hezbollah morrem em ataque israelita no Líbano

Seis combatentes do movimento xiita Hezbollah morreram hoje num ataque israelita no Líbano, afirmou à AFP uma fonte de segurança libanesa.

A fonte detalhou que cinco combatentes do grupo xiita foram mortos num ataque israelita a uma casa em Mayfadoun, no sul do Líbano, e um sexto elemento foi morto num outro ataque em Adaissé, noutra aldeia no sul do Líbano.

A identififcação das vítimas acontece quando relatos das agências noticiosas internacionais referem também que caças israelitas quebraram a barreira do som sobre Beirute, provocando violentas explosões sónicas que ecoaram pela cidade e fizeram estremecer janelas e portas, poucos minutos antes de um discurso do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Duas grandes explosões consecutivas abalaram a capital libanesa poucos minutos antes das 17:00 locais (15:00 de Lisboa), quando estava previsto o início do discurso do líder xiita, e apenas um quarto de hora mais tarde repetiu-se uma segunda série de estrondos sónicos.

Os caças, que podiam ser vistos a sobrevoar Beirute a baixa altitude, também quebraram a barreira do som sobre as cidades vizinhas na província adjacente do Monte Líbano, onde as explosões também fizeram abanar veículos e janelas, confirmaram testemunhas à EFE.

Esta tática tem sido utilizada pelas forças israelitas no sul do Líbano desde o início das hostilidades com o Hezbollah, em outubro, e nas últimas semanas a prática estendeu-se também à capital, embora nunca com tal nível de violência.

Nasrallah referiu-se ao incidente nos primeiros momentos do seu discurso, transmitido em ecrãs gigantes durante um evento nos subúrbios do sul de Beirute, conhecido como Dahye.

O líder descreveu a manobra dos caças como uma "tentativa de provocação" e avisou que se "o inimigo conseguir quebrar a barreira do som sobre o Dahye para assustar os presentes no comício, responderá com o 'slogan' apropriado".

Estes voos acontecem também num momento em que aumentam os receios de uma escalada entre o Irão e os seus aliados, por um lado, e Israel, por outro, tendo como pano de fundo a guerra na Faixa de Gaza.

Há cerca de 10 meses que se regista uma troca diária de tiros transfronteiriços entre os xiitas e o exército israelita.

O Hezbollah confirmou hoje a morte de quatro dos seus combatentes, enquanto o exército israelita anunciou ter "atingido uma estrutura militar do Hezbollah na região de Nabatieh", onde se situa Mayfadoun, "utilizada por vários terroristas" que, segundo o exército, preparavam ataques contra Israel.