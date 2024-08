O “quero, posso e mando”… na ilha

Um pouco na sequência do caos no estacionamento em lugares como Areeiro, Ribeiro Frio, Rabaçal, Ponta de São Lourenço… este comportamento devia soar, para os madeirenses e para a administração pública regional como um alerta.

Um alerta que estamos a perder – se é que não perdemos já – o controlo… não só dos acontecimentos, mas também do relato dos eventos. Não interessa quem seja, se é turista, principalmente estrangeiro… vale tudo.

Ontem passei, por várias vezes junto ao museu de Cristiano Ronaldo. De todas as vezes que lá passei vi um mesmo carro de aluguer estacionado na doca dos shuttles. Disseram-me que era um cliente do hotel que se recusava a estacionar em parques pagos. E estava lá parado – dizem-me – desde a véspera. E não havia qualquer sinal de multa, embora de certeza que tenha havido vários carros-patrulha a passar por lá… será que a PSP tem instruções para deixar os turistas fazerem o que querem?

E o que acontecerá a um carro que não tenha o selo mágico de uma rent-a-car, que pertença a um incauto residente? Será que há dois pesos e duas medidas? Será que somos cidadãos de segunda na nossa própria terra? E durante quanto tempo conseguirá a PSP manter os locais mais ou menos disciplinados? Consequência do lugar onde resido, passo muitas vezes à entrada do The Views Baía… sempre que por lá passo vejo carros a sair do hotel e cruzarem a via para descerem em direcção ao Funchal… ou entrarem no hotel vindos de cima… ou saírem do stand/rent a car do outro lado da rua para cima… estão mesmo à saída de uma curva… vão esperar até que alguém morra antes de fazerem qualquer coisa? E como estes haverá dezenas, para não dizer centenas, de casos semelhantes, todos os dias, por todo o lado…

Porque há aqui duas coisas em jogo… uma é a impunidade, outra é a percepção da impunidade. A primeira é má, a segunda é pior.

E a percepção da impunidade é o que leva todos os criminosos e prevaricadores locais a fazerem as coisas da forma que fazem… o crime compensa… já se sabe o que aconteceu/vai acontecer ao gestor de resíduos que enterrou amianto nas Ginjas? Já se sabe o que vai acontecer aos processos de corrupção que tantas pessoas afectaram no PSD? Já se sabe quem descarrega, com uma alarmante frequência, esgotos na zona do Lido/Clube Naval? Já se sabe qual a empresa que vai ganhar o processo de construção do estacionamento da praça do Município? Aposto que sei… e aposto que, quer se faça, quer não se faça, já há quem esteja a ganhar com isso…