Quase metade dos mortos no Funchal são cremados

Cada vez mais pessoas optam pelo não sepultamento dos cadáveres. Mais de 40 por cento das famílias optam pela cremação. Devido à crescente procura, a Câmara do Funchal vai contruir novas estruturas para armazenar cinzas, no Cemitério de São Martinho. O tema constitui a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra uma entrevista com Jaime Filipe Ramos, figura fundamental nas negociações parlamentares para a viabilização do Programa de Governo e do Orçamento, que afirma que o “sucesso actual do PSD pode causar inveja dentro e fora” do partido. Garante que há “condições para fazer a legislatura” e questionado sobre se está interessado na liderança do partido responde: “Tudo a seu tempo”.

Outra notícia dá conta que a apanha livre de lapas só será permitida aos fins-de-semana e feriados. Uma nova portaria, com regras mais apertadas, vai ser publicada este mês.

Ficamos ainda a saber que a contratação pública teve o pior semestre desde a pandemia. A falta de novas obras originou contratos de apenas 152 milhões. Pior só em 2020, no início da Covid-19.

Por fim, é dado destaque à vitória do Nacional no Torneio Autonomia.