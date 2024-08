Tempestade Ernesto passa a furacão e deixa Porto Rico a caminho das Bermudas

A tempestade tropical Ernesto passou ontem à categoria de furacão, depois de causar inundações e deixar metade de Porto Rico sem energia, seguindo agora a caminho das Bermudas, anunciou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

O centro divulgou, no seu mais recente boletim, que a tempestade tornou-se um furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson, com ventos de até 120 quilómetros por hora (km/h).

Em Porto Rico, a tempestade deixou mais de 600 mil casas sem eletricidade, revelou a Luma Energy, a empresa privada que gere a rede da ilha.

A rede elétrica de Porto Rico sofre cortes frequentes desde que o furacão Maria, de categoria 4, atingiu este território norte-americano em 2017.

O rio Canovanas, no nordeste da ilha, transbordou, segundo o canal Telemundo. De acordo com o NHC, as chuvas fortes continuam, aumentando o receio de novas inundações.

As vizinhas Ilhas Virgens também podem sofrer "inundações significativas", segundo a NHC.

Ernesto segue mais para norte, em direção ao oceano Atlântico e deverá aproximar-se das Bermudas na sexta-feira ou sábado.

Pode tornar-se um furacão de categoria 3 ou superior nos próximos dias, de acordo com o NHC, esperando-se que enfraqueça para categoria 2 à medida que se aproxima das Bermudas.

"Os residentes precisam de se preparar agora, antes que as condições se agravem", realçou o ministro da Segurança Nacional das Bermudas, Michael Weeks.

Os meteorologistas alertaram ainda para as fortes ondas ao longo da costa leste dos EUA.

"Isto significa que qualquer pessoa que vá à praia, mesmo que o tempo esteja bonito e agradável, pode ser perigoso... com estas correntes", alertou Robbie Berg, meteorologista de coordenação de alertas do Centro Nacional de Furacões.

Segundo as previsões da agência dos EUA para os Oceanos e a Atmosfera (NOAA) a época de furacões no Atlântico Norte, que decorre do início de junho até ao final de novembro, deverá ser particularmente turbulenta este ano, especialmente devido ao calor dos oceanos, que alimentam tempestades e furacões.

Ernesto é a quinta tempestade nomeada e o terceiro furacão da temporada de furacões no Atlântico deste ano.

Desde 1966, apenas outros quatro anos tiveram três ou mais furacões no Atlântico em meados de agosto, de acordo com Philip Klotzbach, investigador de furacões na Universidade Estadual do Colorado.