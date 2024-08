Rogério lança ‘farpas’ a Dinarte

O Secretário Regional de Finanças comparou esta manhã, o IV congresso Memória e Futuro - As Gentes e as suas Raízes - que decorre em São Jorge, com outros de outro nível, mais “megalómanos” que trazem “artistas de renome” e que na sua opinião são “muito mais efémeros” do que aquele que estava a presidir.

Segundo o governante, iniciativas como aquele em que estava presente, valoriza muito mais a identidade, como cria um conjunto de acções e ideias, algumas delas “tidas em boa conta”, pelo executivo de Miguel Albuquerque.

A declaração do governante foi entendida no local como uma autêntica a ‘alfinetada’ ao Festival A Norte, cartaz organizado pela Câmara Municipal de Santana, que contratou para este fim de semana a banda portuguesa Xutos &Pontapés, Bispo e ainda vários Djs da RFM, um deles o conceituado Diego Miranda.

Uma ‘farpa’ que o presidente não ouviu nem teve oportunidade de rebater uma vez que Dinarte Fernandes não compareceu e muito menos se fez representar.

Antes, Rogério Gouveia destacou a património que a freguesia de São Jorge possui, lembrando e toda a riqueza ambiental que regista, reconhecida pela UNESCO que chegou a atribuir o prémio de Reserva da Biosfera e que “no passado não muito longínquo foi utilizado como política e arma de arremesso e menosprezo pelo galardão”, no entanto nota que esse entendimento, felizmente já está ultrapassado”, afirmou num outro recado ao executivo de Dinarte Fernandes.

Palavras num contexto sociocultural desafia as suas populações a assumirem uma cidadania activa. Nesse sentido, o IV Congresso de São Jorge –Memória e Futuro, organizado por iniciativa de cidadãos naturais desta freguesia, que congrega cidadãos anónimos, instituições e políticos para debaterem e apresentarem conhecimentos e experiências sobre a genealogia das comunidades da região norte da Madeira.

Entre os objectivos do Congresso, que conta com a coorganização da Câmara Municipal de Santana, contam-se o fomento da compreensão da genealogia das populações nascidas no Norte, incentivando o interesse pelas suas origens e potencialidades; a promoção e a valorização da cultura local e o sentimento de pertença, fortalecendo os laços comunitários entre a sua população; assim como estimular a cidadania ativa da população originária da região, dinamizando a partilha de conhecimentos e experiências.