DRS alerta para cuidados com medicação em viagens

A Direcção Regional de Saúde veio hoje alertar para os cuidados a ter com medicação e sobre recomendações a ter durante as viagens.

Em casa mantenha os medicamentos:

· À temperatura inferior a 25ºC;

· Em local fresco, seco e limpo;

· Fora do alcance das crianças.

Não os coloque em locais com maior propensão a variações de temperatura e humidade, como a cozinha ou a casa de banho.

No transporte, os medicamentos não devem ser expostos, durante longos períodos, a temperaturas elevadas, e devem manter-se sempre ao abrigo da luz solar.

· Medicamentos conservados no frigorífico (entre 2 a 8ºC):

- Deverão ser transportados em sacos isotérmicos refrigerados (por ex. com acumuladores de frio), evitando a sua congelação.

· Todos os outros medicamentos:

- Deverão ser transportados, preferencialmente, em sacos isotérmicos.

· No carro, evite transportar medicamentos na bagageira ou no porta-luvas, onde a temperatura é superior ao habitáculo do veículo.

Em viagem, informe-se sobre:

Medidas preventivas a adotar;

Os cuidados necessários com os medicamentos em viagens.

Principais recomendações, se vai viajar:

· No caso de viagens para o estrangeiro deverá dirigir-se à consulta do viajante, de preferência, um mês antes, de forma a se informar antecipadamente, podendo ser necessário a toma de vacinas ou de outros medicamentos. Esta consulta está disponível no Serviço Regional de Saúde e nos serviços de saúde privados;

· Leve os medicamentos que habitualmente toma, nas embalagens originais, incluindo os folhetos informativos, em quantidade suficiente e tenha em atenção possíveis imprevistos;

· Leve a lista dos medicamentos que habitualmente toma, onde menciona:

- O nome comercial;

- Substância ativa;

- Dosagem;

- Forma farmacêutica (comprimido, xarope, supositório ou outro).

Assim como, as cópias das receitas médicas ou, uma declaração do médico, preferencialmente em inglês, que descreva os medicamentos e a necessidade da medicação.

· Medicamentos recomendados:

- Analgésicos (para as dores);

- Antipiréticos (para a febre);

- Para as náuseas;

- Anti-histamínicos (para as alergias e picadas de insetos);

- Antidiarreicos.

· É recomendado, ainda, que leve:

- Soluções para reidratação oral;

- Kit de primeiros socorros que contenha: antissético, pensos rápidos, compressas esterilizadas, ligaduras, tesoura e pinça;

- Produtos para proteção e pós solar.

· Leve os medicamentos na bagagem de mão, se viajar de avião.

· Mantenha os habituais intervalos das tomas dos medicamentos, mesmo se houver alteração de fuso horário.

- Ter em atenção que viagens que atravessam mais do que quatro fusos horários implicam alterações ao horário de toma dos medicamentos (aspeto particularmente sensível no caso da insulina), o que deverá ser discutido previamente com o médico.

Este Verão, lembramos os cuidados que todos devem ter com os medicamentos e, especialmente às pessoas que vivem com doenças crónicas, que devem aproveitar as férias, sem esquecer da sua medicação habitual! Isto será importante para evitar a descompensação da sua doença e o agravamento do seu estado de saúde.