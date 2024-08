Uma mulher de 78 anos caiu esta tarde no Caminho do Terço, no Funchal, e entrou em paragem cardiorrespiratória.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram chamados ao local e conseguiram reanimá-la.

A idosa foi entretanto transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.