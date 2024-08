Carros mal estacionados no Cabo Girão condicionam estacionamento de autocarros

O estacionamento irregular continua a ser prática recorrente nos principais pontos turísticos da Região.

Uma das mais recentes situações, aconteceu, esta manhã, no miradouro do Cabo Girão. De acordo com o relato de um cidadão, ilustrado pela imagem captada, várias viaturas ligeiras estavam mal estacionadas em lugares que são reservados ao autocarros, o que causou constrangimentos aos veículos de transporte colectivo de passageiros, que

"Acho que faz falta sinalização em ponto maior e noutras línguas sem ser o português", sublinhou.