Euro sobe à espera de mais dados sobre economia norte-americana

O euro subiu ontem face ao dólar, com o mercado à espera de conhecer os dados mais recentes da inflação nos Estados Unidos, que podem apoiar um alívio da política monetária norte-americana.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0971 dólares, quando na segunda-feira negociava a 1,0924 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa cambial do euro em 1,0931 dólares.

O euro ganhou terreno em relação ao dólar apesar de ter sido divulgado hoje que a confiança dos investidores na Alemanha registou em agosto a maior queda desde julho de 2022.

O mercado segue, no entanto, focado nos dados sobre a economia norte-americana, à espera dos números da inflação em julho, que serão publicados na quarta-feira e podem apoiar uma eventual descida das taxas de juro em setembro, caso indiquem uma desaceleração no aumento de preços.

O banco central norte-americano mantém desde há um ano as taxas nos níveis mais altos desde 2001, entre 5,25% e 5,50%, para travar a inflação.

Hoje foi anunciado que os preços no produtor tiveram em julho um aumento de 2,2% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o que representa um abrandamento significativo em relação aos 2,7% registados em junho.

Divisas................terça-feira..........segunda-feira

Euro/dólar............1,0971.................1,0924

Euro/libra............0,85414...............0,85600

Euro/iene.............161,03.................161,06

Dólar/iene............146,78.................147,45