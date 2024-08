CHEGA-Madeira reafirma posição firme em defesa da liberdade e dos direitos humanos

O Grupo Parlamentar do CHEGA-Madeira, liderado por Miguel Castro, participou na vigília pela liberdade da Venezuela, que teve lugar hoje na Praça do Povo, no Funchal. Esta iniciativa, organizada por membros da comunidade venezuelana na Madeira, visou chamar a atenção para a luta pela liberdade e pelos direitos humanos na Venezuela, país que enfrenta uma grave crise humanitária e política.

A vigília contou com a presença de membros da comunidade venezuelana residentes na Madeira, que partilharam testemunhos emocionantes sobre as dificuldades vividas pelos seus familiares e amigos que permanecem na Venezuela.

Miguel Castro aproveitou a ocasião para reforçar o seu apoio à diáspora venezuelana e sublinhar a “importância de um esforço conjunto na busca por soluções pacíficas para a crise”.

O CHEGA-Madeira reafirma assim a sua posição firme em defesa da liberdade e dos direitos humanos, não apenas na Venezuela, mas em todo o mundo. O partido continuará a apoiar ações e iniciativas que visem a promoção destes valores universais, mantendo-se ao lado de todos aqueles que lutam contra regimes opressivos e autoritários.

O Grupo Parlamentar do CHEGA-Madeira agradece a todos os participantes na vigília pela sua presença e pelo seu empenho em dar voz à causa venezuelana, reiterando que a luta pela liberdade é uma responsabilidade que deve ser partilhada por todos os defensores da democracia e dos direitos humanos.