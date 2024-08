Patrícia Sampaio de bronze, história na ginástica e desilusão na natação

A judoca Patrícia Sampaio foi a grande figura da primeira semana de Portugal nos Jogos Olímpicos Paris2024, com a conquista do bronze em -78 kg, com a ginástica a fazer história e a natação a ser a desilusão.

Após oito dias de competição, Portugal tem uma medalha, mais cinco diplomas, além de 10 lugares até ao 16.º lugar.

À entrada para os Jogos, a tomarense não deveria integrar a lista de potenciais medalhados de quase nenhum português, mas um percurso praticamente perfeito, apenas travado pela nova campeã olímpica, a italiana Alice Bellandi, levou-a ao bronze na capital francesa.

Pelo caminho, Patrícia Sampaio 'calou' a Arena Bercy, quando, logo na segunda ronda, afastou, em menos de um minuto, a francesa Madeleine Malonga, que tinha sido medalha de prata em Tóquio2020.

Menos conseguida foi a participação dos restantes elementos da seleção de judo, com Jorge Fonseca (-100 kg), bronze em Tóquio2020, a cair no seu primeiro combate, depois de ter ficado isento da primeira ronda, e Catarina Costa (-48 kg) e Rochele Nunes (+78 kg) a também ficarem pelos oitavos de final.

Os estreantes Taís Pina (-70 kg) e João Fernando (-81 kg) ficaram na primeira ronda, tal como Bárbara Timo (-63 kg).

Histórica foi a participação dos ginastas portugueses na capital francesa, com Filipa Martins, na artística, e Gabriel Albuquerque, nos trampolins, a conseguirem os melhores resultados de sempre.

A portuense, que já tinha os melhores resultados de sempre de Portugal na ginástica artística em edições anteriores e também em Mundiais, chegou a uma histórica final 'all around', com a 18.ª melhor pontuação. Na final, ganha pela inevitável norte-americana Simone Biles, Filipa Martins foi 20.ª.

Aos 18 anos, Gabriel Albuquerque, o mais novo elemento da Missão portuguesa, conseguiu a melhor prestação de sempre nos trampolins, com o quinto lugar, superando, 20 anos depois, o sexto posto de Nuno Merino em Atenas2004.

Na piscina de La Défense Arena, num dos anos com mais expectativas, a natação portuguesa desiludiu, com Diogo Ribeiro, que chegava a Paris como campeão mundial dos 50 e 100 metros mariposa -- a primeira distância não é olímpica -, a conseguir apenas a meia-final dos 50 livres, mas a cair prematuramente nos 100 livres e na sua distância de eleição.

Após a eliminação nos 100 mariposa, Diogo Ribeiro criticou as condições na Aldeia Olímpica e da piscina, embora reconhecendo que não chegou aos Jogos na melhor forma física.

Camila Rebelo, campeã europeia dos 200 metros costas, João Costa (100 costas) e Miguel Nascimento (50 livres) ficaram pelas eliminatórias.

Outra das desilusões da primeira semana foi o skater Gustavo Ribeiro, oitavo em Tóquio2020, que tinha assumido a vontade de lutar pelas medalhas, mas acabou por ficar fora da final e num modesto 17.º lugar.

A Missão portuguesa até arrancou bem, com o ciclista Nelson Oliveira a dar o primeiro diploma, com o sétimo lugar no contrarrelógio, logo no primeiro dia, antes de uma sucessão de resultados dececionantes, só interrompidos na quinta jornada de Paris2024.

No triatlo, depois de Maria Tomé ter sido 11.ª na prova feminina -- Melanie Santos foi 45.ª --, Vasco Vilaça igualou a melhor prestação de sempre de um homem português em Jogos Olímpicos, com o quinto lugar, o mesmo que João Pereira alcançou no Rio2016.

Numa grande recuperação, feita ao lado do seu compatriota, Ricardo Batista foi sexto, com a imagem dos dois abraçados junto à meta a ser uma das mais fortes até ao momento.

No mesmo dia, na distante Châteauroux, Maria Inês Barros tornou-se a primeira mulher portuguesa a disputar o fosso olímpico, sendo apenas afastada da final no 'shoot-off', terminando na oitava posição, um diploma coroado com um novo recorde pessoal de 121 pontos na disciplina de tiro com armas de caça.

A disputar os seus quintos Jogos Olímpicos, Marcos Freitas e Tiago Apolónia foram afastados na estreia na prova singular de ténis de mesa, com Fu Yu e Jieni Shao a passarem ainda a primeira ronda.

Também nos seus quintos Jogos Olímpicos, Ana Cabecinha despediu-se, nos 20 km marcha, prova com que arrancou o atletismo, modalidade em que Irina Rodrigues, que se qualificou para a final do disco, Liliana Cá, quinta em Tóquio2020, mas que ficou em 14.ª na qualificação da mesma prova, e Tsanko Arnaudov, 16.º no apuramento do peso, já garantiram posto no top 16.