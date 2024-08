GNR activa campanha 'RoadPol' contra o excesso de velocidade

A Guarda Nacional Republicana (GNR) reactiva a partir de hoje, 5 de Agosto, e até ao próximo domingo, 11, a campanha 'RoadPol - Velocidade' em todo o território nacional continental, numa "operação de fiscalização rodoviária, direcionada para o controlo de velocidade, orientando as ações de fiscalização para as vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifique uma maior incidência na sinistralidade e incumprimento dos limites de velocidade, a fim de promover a segurança rodoviária", informa em nota de imprensa.

Assim, recordando que "o excesso de velocidade/velocidade excessiva continua a constituir em Portugal uma das principais causas da sinistralidade rodoviária grave, seja pela diminuição do tempo de reação do condutor para fazer face a um imprevisto ou pelo agravamento das suas consequências em resultado da maior violência do embate, sendo igualmente a infração mais comum em todos os países europeus, sendo igualmente reconhecida, em toda a Europa, como a principal causa de morte nas estradas", faz todo o sentido insistir com os condutores na sensibilização.

E recorda a GNR que, em 2023, "registou um total de 84.601 acidentes de viação, sendo que destes, pelo menos 3.447 acidentes tiveram como causa provável a velocidade excessiva ou o excesso de velocidade". Além disso, acrescenta, "relativamente ao controlo de velocidade, em 2023, foram registadas 101.169 infrações desde âmbito. Por estes motivo, com esta ação, pretende-se também sensibilizar os condutores, para a importância da adoção de comportamentos mais seguros, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas".

Esta é uma operação que decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), "organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa, com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias, sendo esta a maior campanha de controlo de velocidade do mundo, atendendo ao número total de profissionais das policias envolvidos e aos condutores fiscalizados. No mesmo período do ano passado, mais de 650 mil infrações de velocidade foram detetadas durante a operação na Europa", salienta.

Sendo que no final de 2021, a 'Guarda' tornou-se membro da RoadPol, "passando a integrar no seu planeamento operacional, as operações planeadas pela referida organização. No âmbito do planeamento anual efetuado pela RoadPol, a GNR com esta ação pretende também sensibilizar a sociedade para comportamentos mais seguros por parte dos condutores e passageiros, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas", reafirma.

Este tipo de operações, de âmbito europeu, "têm como principal finalidade a criação de um ambiente rodoviário mais seguro através de uma intervenção simultânea sobre as principais causas de acidentes procurando, desta forma, influenciar positivamente os utilizadores, levando-os a adotarem comportamentos que privilegiem comportamentos mais seguros", conclui a nota.