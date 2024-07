Ventura "confirmou a razão da posição" dos três deputados do Chega Madeira

O Chega Madeira, em um comunicado enviado à comunicação social, considera que André Ventura “confirmou, esta tarde, que os deputados do Chega Madeira na Assembleia Regional, que se abstiveram na votação do programa de governo, seguiram as indicações acordadas entre as estruturas nacional e regional”.

A estrutura regional lembra que o partido apresentou a Miguel Albuquerque um caderno de encargos que incluía quatro medidas, entre as quais o compromisso de se demitir, caso seja acusado pelo Ministério Público. Uma vez garantidas as exigências, os deputados Miguel Castro, Hugo Nunes e Celestino Sebastião seguiram as indicações previamente combinadas e abstiveram-se na votação final, algo que foi reforçado nas declarações de André Ventura desta tarde.



Com as declarações desta tarde, André Ventura confirma o alinhamento dos três deputados que se abstiveram com as directrizes da direção nacional. Para que todos os efeito, cumpriram com a estratégia definida para o debate do Programa de Governo, garantindo as exigências consideradas fundamentais, nomeadamente a saída de Miguel Albuquerque em caso de acusação. Chega Madeira



Assim sendo, "cai por terra a ideia transmitida pela deputada Magna Costa, que votou contra o Programa e afirmou publicamente que estava a agir de acordo com as directivas nacionais". Segundo o que foi explicado esta tarde, esse cenário "não corresponde à verdade, pois a indicação nacional foi a de abstenção".

O líder nacional confirmou a razão da nossa posição e justificou que nós os três estivemos bem em nos abstermos. Está claro, explicado e vamos agora continuar com o nosso trabalho, escrutinando atentamente todos os detalhes da governação do PSD. Não cederemos um milímetro! Miguel Castro



O líder regional do Chega refuta, ainda, as críticas expressas nos últimos dias, que acusavam os três deputados de "trair as bandeiras do partido".