Marcelo espera estar no jogo das meias-finais em Munique na terça-feira

O Presidente da República afirmou hoje que espera que Portugal vença hoje a França nos quartos de final Euro2024 para ir assistir ao jogo da seleção nacional de futebol nas meias-finais, em Munique, na terça-feira.

"Se tudo correr como espero, eu estarei no dia 09, que é terça-feira, a assistir ao jogo entre Portugal e a Espanha ou Portugal e a Alemanha", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, na Torre do Tombo, em Lisboa.

Nesta ocasião, o chefe de Estado foi questionado sobre as declarações do procurador Rosário Teixeira, em entrevista à SIC, de que o anterior primeiro-ministro, António Costa, não é considerado suspeito na Operação Influencer, que recusou comentar.

"Não vi, não vi, não vi. Não iria comentar. Não quero comentar isso, isso é uma questão que é um processo muito específico", respondeu o Presidente da República.

Sobre o jogo de hoje à noite entre Portugal e a França dos quartos de final do Euro2024, em Hamburgo, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que, se a seleção portuguesa tiver recuperado fisicamente do jogo anterior, tem condições de ganhar.

"Aposto numa vitória à França. Como todas as vitórias, de uma maneira geral, neste campeonato, tangencial. Se é 1-0, se é 2-1, não sei. Fundamental é que mantenhamos a forma física durante todo o jogo, porque [a França] é uma equipa que também resiste até ao fim, como se viu no jogo com a Bélgica", acrescentou.

O Campeonato Europeu de Futebol de 2024 (Euro2024) decorre entre 14 de junho a 14 de julho na Alemanha.

O Presidente da República assistiu ao terceiro jogo da fase de grupos, disputado em Gelsenkirchen, no dia 26 de junho, em que Portugal perdeu por 2-0 com a Geórgia.