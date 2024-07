Partido Trabalhista ganha primeiro lugar declarado

O primeiro resultado declarado das eleições legislativas britânicas confirmou a reeleição da trabalhista Bridget Phillipson na circunscrição de Houghton e Sunderland South, onde o Partido Reformista superou o Partido Conservador do primeiro-ministro, Rishi Sunak.

Após serem anunciados os resultados, Phillipson, que foi "ministra-sombra" da Educação, saudou os eleitores porque "escolheram a mudança".

"O povo britânico decidiu que acredita, tal como os trabalhistas acreditam, que os nossos melhores dias estão à nossa frente: esperança e unidade, não declínio e divisão, estabilidade em vez de caos", afirmou.

Deputada desde 2010, Bridget Phillipson ganhou com 47% dos votos, contra 29,1% do Partido Reformista, representado por Sam Woods-Brass, e 13,8% do candidato conservador Chris Burnicle.

O Reino Unido realizou hoje eleições legislativas para preencher 650 assentos na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do parlamento.

De acordo com projeções para as estações BBC, Sky e ITV, o Partido Trabalhista vai ganhar as eleições legislativas britânicas com uma larga maioria absoluta, eleger 410 dos 650 deputados, enquanto o Partido Conservador do primeiro-ministro, Rishi Sunak, cai para 131 parlamentares.

O resultado final deverá ser confirmado na sexta-feira, e um novo primeiro-ministro indigitado pelo Rei Carlos III e encarregado de formar governo.