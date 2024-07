"Nunca enjeitei as minhas responsabilidades, não me escudo atrás de cargos políticos", afirmou Miguel Albuquerque na intervenção de encerramento do debate do programa do Governo.

No entanto, diz que quem vai definir o que acontece no processo judicial é o Ministério Público.

"Obviamente que estarei sempre disponível para qualquer diligência", assegura e que, face a essas diligências, irá retirar "as devidas ilações". Uma afirmação dirigida ao CH que espera que se afaste de todos os cargos se for acusado, de forma definitiva, pelo MP.

Albuquerque lembrou que "o PSD continua a ganhar eleições" e que "o sufrágio popular, em democracia, é que é determinante".

Dirigindo-se ao PS, afirmou que, sendo ele, como disse Paulo Cafôfo, um líder acabado, é estranho "como é que o PS continua a perder eleições".

Ainda sobre o processo judicial, afirmou que quem espera que seja isso a definir a política regional deve mudar de estratégia.