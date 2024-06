Ireneu desmentido pelos partidos

"Representante da República na Madeira desmentido pelos partidos". Este é um dos destaques de hoje do Diário de Notícias. O matutino escreve que Ireneu Barreto disse ter "garantias" de que o programa do governo do PSD seria aprovado e agora aponta responsabilidades aos partidos que mudaram de posição.

Diário de Notícias:

- "Diversidade de origens marca quarta vaga da imigração brasileira"

- "Educação - Preparação para o próximo ano letivo está atrasada, alertam diretores escolares"

- "AIMA - Protocolo com a Ordem dos Advogados continua na gaveta"

- "Taghi Rahmani sobre a sua mulher, Narges Mohammadi, Prémio Nobel da Paz, presa no Irão: 'Há nove anos que os filhos não veem a mãe e eu não a vejo há 12'"

- "Mustafa Suleyman, CEO da Microsoft IA: 'Construir a tecnologia com o papel de Deus seria um equívoco'"

- "Música - Recordando The Mamas & The Papas: 'mama' Michelle aos 80 anos"

- "Economia - Poupança das famílias resiste e compensa regresso ao défice nas contas públicas"

- "Euro 2024 - Bernardo Silva é quem mais corre: 24,8 km em dois jogos. Albânia 0-Espanha 1. Croácia 1-Itália 1"

Correio da Manhã:

- "Idoso morto à pancada em lar"

- "Vítima tinha 84 anos e homicida 71"

- "Foi agredido com uma cadeira e vários socos. Eram utentes da mesma instituição. Suspeito está em preventiva"

- "Rui Costa prepara superequipa"

- "Sporting: Manchester United quer Inácio e Hjulmand"

- "FC Porto: 'Espalha-brasa trava contratações'"

- "Trimestre de Costa: Défice nas contas está de regresso"

- "Lisboa: Jovem raptada em cabeleireiro e violada"

- "Novo sistema de transferência de dinheiro por telemóvel"

- "6,7 mil milhões: Fundo de Resolução com buraco gigante"

- "Tamayo Perry: Tubarão mata ator de 'Piratas das Caraíbas'"

- "Justiça: Pena de 7 a 9 anos para quatro 'No name boys' por violação"

Público:

- "Juízes de todo o país mobilizados para despachar processos de imigrantes"

- "Habitação - Portugal é o país da UE onde a falta de acesso a casas mais se agrava"

- "Contas públicas - O ano começou com um défice, mas pode acabar com excedente"

- "Medida aprovada hoje - Governo muda sete ministérios para a CGD e cria mega secretaria-geral"

- "Esquerda - Desafio público do Livre sobre autárquicas irrita direção do PS"

- "1,4 mil milhões - Ucrânia recebe lucros dos bens russos que a UE congelou"

- "Euro 2024 - Itália salva-se nos descontos e tira Croácia do caminho de Portugal"

- "Música - O concurso de piano Santa Cecília é mais do que competição, é revelar talento"

- "Física - 'Bolas de fogo' de plasma do Universo criadas em laboratório com ajuda portuguesa"

Jornal de Notícias:

- "Portugal incapaz de travar burlas pelo multibanco"

- "Urgência pediátrica de Viana sai de contentores ao fim de uma década"

- "Euro 2024 - Jogadores sem utilização à espreita de minutos frente à Geórgia"

- "São João - Festa levou vida às ruas vazias do centro histórico"

- "Porto - Tiroteio em noite de folia gera pânico no Bairro do Lagarteiro"

- "No Name Boys - Nove anos de prisão por violarem adepto"

- "Algarve - Perdas de água dariam para metade da população"

- "Ambiente - Há falta de fiscalização das renováveis no mar"

- "Festival - Trengo mostra circo de diversas latitudes"

Jornal i:

- "Governo dá prioridade máxima a unidade de estrangeiros e fronteiras"

- "Férias ou intervalo?"

Negócios:

- "Subida de pensões explica a maior parte do défice"

- "OE tem servido 'para fixar clientelas partidárias' [presidente da CIP, Armindo Monteiro]"

- "Fantasma da crise da dívida volta a pairar sobre o euro"

- "Impostos - Marcelo vai usar dois critérios para decidir sobre o IRS"

- "Radar África - Angola avança com metro de Luanda e desiste de PPP"

- "Resultados - IP vê lucros dispararem 280% no 1.º trimestre"

O Jornal Económico:

- "UTAO afasta 'sinais de desastre' no défice do primeiro trimestre"

- "Bruxelas desbloqueia 714 milhões do PRR após Portugal concretizar reformas pendentes"

- "Fundo de Resolução tem maior melhoria das contas desde que foi criado"

- "'Cidadãos devem exigir conhecer impacto económico das medidas anunciadas' [líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão]"

- "Topo da Agenda: BdP e Ministério da Saúde"

- "'A economia portuguesa depende do transporte aéreo' [Rosário Macário, chairwoman da ATRS - Air Transport Research Society]"

- "Arrancam hoje negociações de adesão da Ucrânia e Moldova à UE"

O Jogo:

- "Seleção. Portugal vai atacar fase de grupos perfeita com muitas mudanças no onze - Avança o pleno"

- "João Neves, Francisco Conceição e Pedro Neto devem ser titulares"

- "José Sá, Rui Patrício, Matheus Nunes, Danilo e Félix ainda não foram usados"

- "Mexidas de Martínez vão estender-se da baliza ao ataque"

- "Diogo Costa: 'Futuro? Agora o importante é ganhar à Geórgia'"

- "Croácia-Itália 1-1. Albânia-Espanha 0-1"

- "FC Porto. Envio de documentos para Diário da República antecedeu ratificação na Assembleia Municipal da Maia - Hasta pública vai a tribunal"

- "Evanilson está na 'melhor fase' e tem pretendentes na Premier e na Arábia"

- "Benfica. Cláusula atrasa saída de Cabral"

- "Sporting. Fernando Meira, agente do português, assume falta de espaço em Alvalade - Paulinho 'empurrado' por Gyokeres"

Record:

- "Aursnes até 2029"

- "Águias chegam a acordo com médio que é imprescindível para Schmidt"

- "Renova quando voltar de férias"

- "Conversas intensificam-se: Gosens é o alvo n.º1"

- "Union Berlim pede 9 MEuro pelo lateral-esquerdo"

- "Julgamento dos No name boys: Quatro com prisão efetiva"

- "Martinez manda descansar"

- "Numo Mendes, Jota e Gonçalo Ramos treinam à parte"

- "Diogo Costa reconhece falhas no Mundial: 'Espero ter aprendido com os erros'"

- "Defrontar Hungria nos oitavos é cada vez mais provável"

- "Croácoa 1-1 Itália - Transalpinos apurados no último minuto"

- "Sporting: Negócio com Amora não avança este verão"

- "Geny adiado"

- "Apesar de só terem 25% do passe - Cláusula de rescisão de 60 milhões tranquiliza leões"

- "Festejo dos golos: GYokeres dá pista sobre o significado da máscara"

- "FC Porto: Evanilson sente-se em casa - 'Estou na minha melhor fase no FC Porto"

- "Academia da Maia: Dragões podem poupar milhões"

A Bola:

- "Gosens quer o Benfica"

- "Alemão é o alvo para a lateral esquerda"

- "Euro 2024: Golo aos 90+8´ afasta Itália do caminho de Portugal"

- "Croácia está praticamente eliminada e Hungria é o adversário mais provável da seleção nos oitavos"

- "Portugueses de Hamburgo à espera da seleção nos quartos de final"

- "FC Porto: Academia da Maia pode estar ferida de nulidade"

- "INCM confirma de despacho da venda de 14 hectares aos dragões foi assinado antes da Assembleia Municipal aprovar a hasta"

- "Sporting: Gyokeres revela segredo da máscara"