Albuquerque acredita na "responsabilidade" dos partidos que negociaram com o Governo

O presidente do Governo elogiou a disponibilidade dos partidos que aceitaram negociar a introdução de medidas no programa que será votado quinta-feira.

Albuquerque não tem uma posição "taxativa" sobre o sentido de voto de CH, IL e PAN, mas acredita na "responsabilidade" destes partidos.

“Após a retirada do programa, o Governo e a maioria retomaram as negociações com os partidos que se mostraram disponíveis para continuar a dialogar, com a excepção do JPP e do PS. Tivemos conversações, com a IL, com o PAN, como CDS e com o Chega e na sequência dessas conversas entre os partidos, reintroduzimos 19 propostas dessas partidos", adiantou Miguel Albuquerque logo após entregar ao Programa do XV Governo Regional na Assembleia.

O presidente do Governo Regional fez questão de destacar uma medida de cada um dos partidos que aceitaram negociar.

“No caso do PAN, a revisão do Estatuto do Provedor do Animal, no caso da IL, o Portal da Transparência e, no caso do CH, a auditoria externa e independente às contas da Região e, no caso do CDS, procurar, em sede de concertação social uma referência para o salário dos jovens licenciados", afirmou.

Face ao resultado das negociações, que terminaram ontem, o Governo está "em condições de apresentar o programa" que será discutido e votado na quinta-feira.

“Não há certezas taxativas, mas estamos confiantes na responsabilidade destes partidos relativamente ao Programa do Governo. É a única coisa que posso dizer", afirmou Albuquerque que não se compromete em relação ao sentido de voto dos partidos que negociaram com o Governo

“Não posso, neste momento, afirmar, taxativamente, qual o sentido de voto de cada um destes partidos. O que posso dizer é que, no quadro de uma democracia pluralista parlamentar madura, nós fizemos aquilo que tínhamos de fazer que foi estabelecer vias de diálogo, de concertação, no sentido de colocarmos os interesses da Região e da população acima dos interesses partidários. Estamos muito satisfeitos e agradecemos a disponibilidade destes partidos que revelaram maturidade democrática e um sentido de diálogo", sublinhou.

O que garantiu é que a proposta será levada até ao fim e submetida a votação.