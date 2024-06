Troféu Regional de Windsurf – Grupo Sousa chegou ao fim em festa

A baía do Funchal serviu de palco, recentemente, para a conclusão da edição de 2024 do Troféu Regional de Windsurf – Grupo Sousa, que veio a ser composto por quatro provas e que se estendeu ao longo da presente época desportiva.

Numa organização do Centro Treino Mar, em parceria com a Associação Náutica da Madeira, Clube Naval do Funchal e Iate Clube de Santa Cruz, foram mais de três dezenas de atletas, abrangendo as três classes desta modalidade, nomeadamente Techno 293 para os escalões mais jovens, Raceboard para os escalões mais veteranos e iQFoil para os atletas sub 19 e seniores, e com idades compreendidas entre os 12 e 60 anos, numa competição que juntou gerações de velejadores, alguns deles pioneiros do windsurf na Madeira.

A primeira prova decorreu no Funchal, com os velejadores a realizarem uma longa distância entre aquela localidade e o Garajau, no Concelho vizinho. A segunda prova foi dividida em dois dias, com o primeiro a ter lugar em Santa Cruz e apenas para a classe iQFoil, e o segundo já no Funchal, para as classes Techno 293 e Raceboard. O mesmo aconteceu na terceira prova, só que desta feita, a classe iQFoil competiu no Porto Novo, para as outras duas disputarem regatas no Funchal. Finalmente, a quarta e última prova, decorreu inteiramente no Funchal, sendo que a classe iQFoil não realizou regatas em virtude do vento ter-se mantido sempre abaixo do limiar mínimo para aquela classe.

Com quatro etapas concluídas, os grandes vencedores foram então:

Na classe Techno 293:

Sub-15: André Caires, seguido de Jaime Diniz e Filip Vasconcelos, do CTM;

Sub-17: Margarida Freitas do CNF (primeira feminina), seguida de André Sousa e José Guia, ambos do Iate Clube de Santa Cruz;

Sub-19: Matthaus Wany do CTM, seguido de Manuel Diniz do CNF.

Na geral, a classificação final ficou então:

1.º André Caires, CTM;

2.º Jaime Diniz, CTM;

3.º Matthaus Wany, CTM.

Na classe iQFoil:

Sub-19: Rafael Aguiar, seguido de Pedro Manso e Madalena Freitas (primeira feminina), todos do CTM;

Seniores: Ricardo Correia, seguido de Tiago Abreu e Helena Sousa, CTM;

Masters: Davide Sousa, João Rodrigues e António Perestrelo, CTM.

Na geral, a classificação final ficou assim ordenada:

1.º Davide Sousa, CTM;

2.º Ricardo Correia, CTM;

3.º João Rodrigues, CTM.

Finalmente, na classe Raceboard:

1.º Alberto Rodrigues, CTM;

2.º Vitor Nóbrega, (primeiro veterano) ANM;

3.º Filipe Caires, CTM;

1.ª Feminina: Margarida Sousa, CTM.

Findo o Troféu Regional de Windsurf, estes velejadores têm ainda uma derradeira prova regional, a saber, o Campeonato Regional de Windsurf, no Porto Santo, no final de Setembro, no que promete ser uma prova aliciante e uma bela forma de terminar a época.

Muitos destes velejadores terão outros desafios entretanto. Madalena Freitas e Rafael Aguiar partem brevemente para França, para participar no Campeonato da Europa de sub-19, em iQFoil, sendo que logo depois, Madalena Freitas seguirá para Itália, tendo em vista a sua participação no Mundial de Juventude.

Ricardo Correia preparar agora a sua participação no Mundial de Sub-23, na Suíça, que terá lugar em Agosto.

Por outro lado, em Setembro, muitos destes velejadores marcarão presença na prova de Windsurf dos Açores, mais concretamente em Ponta Delgada, destinadas às classes Techno 293 e iQFoil.

Já António Perestrelo e João Rodrigues estarão presentes no Mundial de Raceboard, em Espanha, também em Setembro.

O calendário fecha nos meses de Outubro e Novembro, com diversas competições internacionais de iQFoil e Techno 293, antes mesmo de iniciarem a época seguinte, com a primeira etapa do III Troféu Regional de Windsurf a arrancar em Dezembro.