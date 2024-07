ADN repudia "farsa política" na Madeira e aponta baterias ao Chega

"O Partido ADN repudia veementemente a farsa política que actualmente assola a Região Autónoma da Madeira, denunciando, em particular, a traição descarada do partido Chega", manifestou hoje Miguel Pita em comunicado de imprensa.

A propósito da aprovação do Programa de Governo, o coordenador regional do Partido ADN - Alternativa Democrática Nacional argumenta que o Chega "sempre fez de conta que estava contra o presidente Miguel Albuquerque" e "agora se dobra vergonhosamente, alegando falsamente que é pelo bem da estabilidade da Madeira".

"Na realidade, o Chega não passa de um Judas moderno, traindo os seus eleitores e os habitantes do arquipélago. É essencial investigar se houve contrapartidas pessoais envolvidas nesta reviravolta escandalosa", atira Miguel Pita, contrapondo que o seu partido "apesar de não ter eleito deputados nas eleições regionais, permanece firme no seu compromisso com a Madeira".

Não abandonaremos a nossa terra nem seremos cúmplices do deplorável estado da política regional. Enquanto muitos partidos se fazem de oposição, na verdade, são meros fantoches manipulados pelo sistema que insiste em perpetuar-se na nossa Região. Não toleraremos esta hipocrisia! É inaceitável que partidos que se dizem opositores sejam, na verdade, servos leais de um sistema corrupto e podre.

Ainda em relação ao Chega, Miguel Pita classifica-o de "um partido oportunista e não se mostra digno de confiança, não trazendo nada à democracia a não ser o ruído e o populismo barato que em nada dignificam a política madeirense e portuguesa".

"O ADN está aqui para desmascarar esta vergonha e para lutar incansavelmente contra a podridão política que aflige a nossa amada Madeira", remata.