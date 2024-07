PAN solidário com os educadores de infância e classe docente

O PAN diz-se atento às reivindicações dos Educadores de Infância e solidário com toda a classe docente. Através de comunicado, o partido afirma que é crucial garantir a igualdade profissional e a valorização da educação infantil, nomeadamente através da equiparação do horário lectivo aos restantes docentes.

O partido com assento no parlamento regional considera que este alinhamento permite uma melhor colaboração entre os profissionais da educação, favorecendo a continuidade pedagógica e a qualidade do ensino desde a primeira infância. Além disso, promove "um ambiente de trabalho mais justo e equitativo para todas/os as educadoras/es". Neste sentido, o PAN "está solidário com um calendário escolar respeitador pela prática pedagógica de todos os profissionais em funções".

Por uma questão de justiça e de igualdade, o PAN tem assumido ao longo do último ano muitas das reivindicações defendidas pelos profissionais da educação, sendo que o contacto direto com os sindicatos tem sido importante para clarificar alguns assuntos e em conjunto encontrar soluções a muitos dos problemas que a comunidade docente encontra no seu dia a dia Henrique Andrade

O comissário do PAN Madeira defende ainda o reforço das contratações, de modo a permitir maior ajuste de horários sem sobrecarga dos educadores assim como medidas efectivas de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional de modo a facilitar os trabalhadores que necessitam de recorrer a estas respostas num horário mais alargado.

"O partido defende ainda que no que diz respeito ao Porto-Santo é fundamental ajustar os mesmos às especificidades da ilha", termina.