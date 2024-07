Selecção portuguesa na máxima força para defrontar França nos 'quartos'

A seleção portuguesa apresentou-se hoje na máxima força no último treino antes do duelo com a França, dos quartos de final do Euro2024 de futebol, com Roberto Martínez a contar com todos os jogadores antes da viagem para Hamburgo.

Em Marienfeld, o 'quartel-general' de Portugal em solo germânico, os 26 jogadores que o selecionador nacional trouxe para a Alemanha apresentaram-se sem limitações, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, abertos à comunicação social.

Nesse período, o grupo esteve dividido em três, com o trio de guarda-redes, como tem sido habitual, no segundo relvado do complexo, e realizou os exercícios de aquecimento quase sempre com bola, num dia, mais uma vez, com chuva e de algum frio nesta região alemã.

O selecionador Roberto Martínez esteve sempre um pouco à distância dos jogadores e mostrou-se bastante pensativo, numa altura em que faltam pouco mais de 24 horas para Portugal jogar o acesso às meias-finais de um Europeu, algo que já alcançou por cinco vezes no passado.

Após o almoço, a comitiva lusa viaja de avião durante a tarde para Hamburgo e, às 19:45 (18:45 horas de Lisboa), Roberto Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer, em conferência de imprensa, no Volksparkstadion, a antevisão do duelo com os gauleses.

O Portugal-França está agendado para sexta-feira, com início marcado para as 21:00 (20:00), no Volksparkstadion, e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.