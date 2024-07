Exames médicos e testes físicos no arranque da pre-época do Benfica com 29 jogadores

O Benfica iniciou hoje a pré-temporada com 29 futebolistas, num dia marcado pela realização de exames médicos e testes físicos, entre o Hospital da Luz e o Benfica Campus, revelou o emblema lisboeta.

Segundo a nota divulgada pelos 'encarnados' no sítio oficial na Internet, destacaram-se no primeiro dia os reforços Leandro Barreiro, ex-Mainz, e Pavlidis, ex-Az Alkmaar, bem como Leandro Santos, Tiago Parente, Bajrami, Pedro Santos e Arnas Voitinovicius, todos das formações secundárias das 'águias'.

Os regressados de empréstimo são Schjelderup, Martim Neto e Paulo Bernardo, enquanto António Silva e João Neves, a representar Portugal no Euro2024, e Kökçü, a Turquia, vão chegar mais tarde, assim como Trubin e Bah, que atuaram pela Ucrância e Dinamarca na fase final do Campeonato Europa.

Destaque ainda para os guarda-redes André Gomes, Arnas Voitinovicius e Diogo Ferreira, que se juntaram aos jogadores da época passada Samuel Soares, Álvaro Carreras, Diogo Spencer, Morato, Tomás Araújo, Aursnes, Florentino, João Mário, João Rego, Arthur Cabral, David Neres, Henrique Araújo, Marcos Leonardo, Pavlidis, Pedro Santos, Prestianni, Rollheiser, Tengstedt e Tiago Gouveia.

Na quinta-feira, a equipa treinada por Roger Schmidt prossegue com os trabalhos no Benfica Campus, no Seixal, onde "a bola já estará presente nos exercícios".

No primeiro dia, o extremo brasileiro David Neres, de 27 anos, que irá para a terceira temporada na Luz, foi o porta-voz dos 'encarnados' para apontar à "melhor temporada possível".

"Começar bem é sempre importante para dar confiança, mas, independentemente do começo, de como começar, vamos estar focados para fazer a melhor temporada possível", expressou, citado pelo Benfica.

Depois, falou do fácil entendimento com o técnico germânico, dando conta que as ideias de ambos são idênticas.

"Ele já me conhece bem, sabe como eu gosto de jogar, sabe as minhas características. Eu também sei o que ele gosta, o que ele pede. Então, acho que vai ser mais fácil para mim. As ideias dele, a formação em que ele acredita também passa muito pelo que eu acredito. Então, acho que favorece bem o meu jogo", revelou.

O Benfica vai defrontar o Farense e os espanhóis do Celta de Vigo, em 12 e 13 de julho, em Águeda, os ingleses do Brentford, em 25 de julho, e os neerlandeses do Feyenoord, na 12.ª edição da Eusébio Cup, três dias depois, ambos no Estádio da Luz.