PS insiste em considerar "uma farsa" a discussão do Programa do Governo

Paulo Cafôfo citou Alberto João Jardim e Manuel António Correia, ex-governantes do PSD, para mostrar o que é o descalabro de um partido que vai "de vitória em vitória até à derrota final".

Tal como o líder socialista, outros deputados da bancada do PS, como Victor Freitas e Marta Freitas, consideraram "uma farsa" as negociações levadas a cabo para viabilizar o Programa do Governo e voltaram a perguntar a Miguel Albuquerque se vai cumprir a exigência do Chega e afastar-se se for deduzida uma "acusação definitiva" pelo Ministério Público.