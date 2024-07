"A habitação tem sido uma das grandes preocupações dos governos PSD"

O Grupo Parlamentar do PSD realizou uma visita esta quarta-feira, 31 de Julho, a um empreendimento habitacional em fase final de construção em Santo António, para destacar a importância da recente aprovação do Orçamento da Região para a continuação e finalização de projectos habitacionais.

O porta-voz da iniciativa, Rui Marques, sublinhou a dedicação do Governo Regional na área da habitação, lembrando o investimento, no âmbito do PRR, de cerca de 128 milhões para a construção de diversos empreendimentos: "A área da habitação tem sido uma das grandes preocupações dos Governos PSD nos últimos anos".

O grupo parlamentar do PSD sublinha que o empreendimento visitado hoje está praticamente concluído e será atribuído às famílias "até ao final deste ano".

Ao todo, os investimentos realizados na RAM incluem cerca de 600 fogos distribuídos por todos os concelhos.

"O Governo Regional fez questão de investir em todos concelhos da região, de modo a que as famílias madeirenses, e nomeadamente os casais mais jovens, que são os que têm mais dificuldade neste mercado, possam ter a sua casa a um custo mais acessível", sublinhou Rui Marques.

O parlamentar lamentou a "falta de responsabilidade política e social do PS e do JPP" ao votar contra o Orçamento, "procurando colocar mais um obstáculo na vida da população madeirense".

Queremos aqui realçar um aspeto importante, que foi a aprovação do ORAM 2024. Todos nós percebemos que a aprovação [do Orçamento] é importante, menos o PS e o JPP, que continuaram a votar contra o Orçamento, a votar contra estas medidas de apoio aos madeirenses, com a construção de mais habitação. Rui Marques

O deputado do PSD rematou reafirmando o compromisso e esforço do Executivo em encontrar soluções eficazes "para resolver esta crise habitacional".