Governo Regional lamenta falecimento de filha de madeirenses no Reino Unido

O Governo Regional emitiu uma nota em que dá conta do seu pesar pelo falecimento de Alice Aguiar, de 9 anos, filha de madeirenses, na sequência do ataque a um centro de dança em Southport, no Reino Unido.

"O Governo Regional, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), envia um abraço solidário aos pais, e endereça as mais sentidas e profundas condolências a toda a família enlutada", refere a nota.

A DRCCE diz estar totalmente disponível para actuar e dar apoio, dentro daquelas que são as competências da Região.