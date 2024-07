Fu Yu sentiu-se cansada e teve tonturas numa derrota que a deixou com "pena"

Fu Yu pareceu hoje perto de fazer história, mas o cansaço 'pesou' na derrota com a polaca Natalia Bajor, deixando-a com "pena" de ser eliminada na segunda ronda de singulares de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Paris2024.

Na Arena Paris Sul, a portuguesa, 80.ª do ranking mundial, foi derrotada por Bajor (48.º) pelos parciais de 11-7, 11-8, 15-17, 4-11, 7-11, 12-10 e 11-8, num encontro em que logo no terceiro set enfrentou problemas físicos.

Mais velha atleta da Missão portuguesa a Paris2024, a mesatenista de 45 anos ficou perto de conseguir um marco histórico para o país, como primeira mulher portuguesa a atingir os oitavos de final do ténis de mesa.

Na mesa 2, Fu Yu começou melhor os dois primeiros sets, mas Bajor haveria de dar a volta ao marcador, adiantando-se para 2-0.

"Os dois sets que perdi primeiro, podia ter ganho. Nesses sets, estive a ganhar, à frente por três pontos, mas acabei por perder. Ficou mais difícil. Depois, ganhei três seguidos, mas no último set estava meia cansada. Sentia-me cansada no braço e nas pernas", descreveu à agência Lusa.

No terceiro set, o primeiro que conquistou, a portuguesa pediu um 'time out' quando perdia por 6-3, evidenciando problemas físicos: amparou-se nos limites da sua mesa e dobrou-se várias vezes sobre si mesma, enquanto falava com a treinadora Xie Juan.

"Estava a sentir dores no pescoço e tonturas. Quando me baixava, sentia tonturas, por ter dores no pescoço", explicou à Lusa.

Apesar das tonturas, venceu esse set e os dois seguintes e, no sexto, pareceu perto de fechar o encontro para melhorar o 17.º lugar de Tóquio2020, mas a polaca falhou menos para se impor por 12-10.

No derradeiro parcial, Bajor pediu um 'time out' quando perdia por 3-1 e, depois, embalou para a vitória.

"Queria ganhar, claro. Foi pena", concluiu visivelmente emocionada.

Na sua terceira participação olímpica, Fu Yu igualou Tóquio2020 -- foi 33.ª no Rio2016.