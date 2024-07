1.º semestre com menos mortos da última década é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Neste período houve uma média de sete óbitos por dia. As estatísticas revelam que morreram mais mulheres do que homens.

O destaque fotográfico desta primeira página refere-se à notícia: Uma em 29 praias de banhos está em incumprimento. Arranca hoje a época balnear em pleno, com nadadores-salvadores suficientes.

Ainda sobre esta área, damos conta que o Capitão do Porto exige soluções que minimizem o risco na Poça das Lesmas.

Para ler também que “hoje há muito facilitismo, dá-se tudo às crianças”. Uma opinião de Márcia Temtem, professora de Matemática, que será hoje uma das agraciadas do Dia da Região.

Nota ainda para o Fórum de debate Autonomia24 que faz evento sobre como resgatar a Madeira.

No futebol, nomeadamente o Euro2024, “o torneio começa agora”. Seleccionador antevê ‘oitavos’ difíceis, hoje, diante da Eslovénia, em Frankfurt.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.