Uma das três pessoas desaparecidas após inundações na Suíça foi encontrada morta

Um das três pessoas desaparecidas desde sábado na Suíça, após as inundações que afetaram o sudeste do país e provocaram deslizamentos de terras, foi hoje encontrada morta, revelaram as autoridades suíças.

As outras duas pessoas continuam desaparecidas, adiantaram.

Uma quarta pessoa, uma mulher que também havia sido dada como desaparecida, foi retirada com vida dos escombros na manhã de sábado.

"Hoje é um dia triste", disse Ignazio Cassis, membro do Conselho Federal Suíço, depois de viajar para a região para mostrar solidariedade às vítimas.

Uma equipa de resgate de 200 pessoas procura, desde sábado, os desaparecidos, com recurso a máquinas escavadoras, cães de busca, drones e helicópteros do exército.

Contudo, a probabilidade de encontrar as pessoas vivas é baixa, afirmou hoje William Kloter, responsável da polícia suíça que lidera as operações de resgate.

Durante a noite, as operações de busca tiveram de ser interrompidas devido às chuvas intensas.

O deslizamento de terras atingiu três casas no município de Lostallo, no vale alpino de Misox, no cantão dos Grisões.

Um troço da autoestrada suíça A13, em direção a Itália, foi completamente submerso e destruído pela água, contaram as autoridades.