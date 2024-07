Finalmente as férias!

O ciclo para quem trabalha é este. Ano inteiro a trabalhar, sempre a sonhar com os tempos que possam representar algum descanso, paz e sossego. São muitos dias de esforço permanente, algumas noites mal dormidas e um cansaço que se vai acumulando mesmo quando fazemos aquilo que gostamos. Um desgaste que se vai fazendo sentir que nos vai quebrando aos poucos, entre a vida pessoal e a profissional com tantos problemas que temos para resolver no dia a dia e que nos consomem a paciência e o discernimento. Essa frase do “quem corre por gosto não se cansa” deve ter sido inventada por alguém que nunca correu seguramente. É por isso tão importante que cheguem os dias pelos quais passamos o resto da temporada a sonhar. Sorte de quem tem a oportunidade de tirar umas merecidas férias e que as possa desfrutar junto das pessoas que lhe são mais importantes, como é o meu caso. Desligar do mundo mesmo que isso a maior parte das vezes não se consiga na totalidade mas pelo menos retemperar energias para o que aí vem.

Escolho-as passar divididas em dois tempos. Julho em família, Setembro com os amigos. Nisso somos um país bafejado pela sorte. Temos bom tempo na época em que a maioria das pessoas têm as suas e somos banhados de norte a sul e nas ilhas, por boas praias, acessíveis a quase todos, mesmo que os preços não parem de subir e seja hoje em dia quase proibitivo ir a certos sítios. A nossa sanidade mental bem que agradece independentemente do que escolhemos para esta altura. Seja mais diversão, animação e loucura ou repouso , oportunidade para colocar a leitura em dia e dedicar algum tempo aos nossos. O que verdadeiramente interessa é que possamos aproveitar os momentos de forma mais relaxada, colocar o relógio de lado e não assumir grandes obrigações. Ainda assim, não sei se vos acontece o mesmo, mas com o relógio biológico bem afinado já não me consigo estender na cama até muito tarde.

Eu sou particularmente adepto do calor e sou muito bom a não fazer absolutamente nada, por isso, as horas que passo, deitado na toalha a aproveitar o sol, intercaladas com uns mergulhos, são sempre recebidas de forma especial. Tudo nas férias parece ter mais encanto, desde o acordar sem a obrigação de correr para ir trabalhar, os longos pequenos almoços com o tempo agradável ou as jantaradas numa qualquer esplanada, a conversar sobre o tudo e o nada. Parece que o bom tempo vem sempre acompanhado de mais sorrisos, de noites longas e de uma leveza inexplicável que torna tudo mais solto e convidativo. As caminhadas na praia, os abraços dos amigos que só se veem por esta altura e as músicas animadas que nos remetem para lugares menos sombrios.

É tudo isso que quero aproveitar nas minhas que agora começam. O tempo, esse não volta para trás e parece voar por isso o melhor mesmo é aproveitar cada segundinho tentando colecionar momentos perfeitos que só se conseguem quando temos as pessoas certas ao nosso lado. Essa é também a magia da vida, o aproveitar ao máximo estes estados de profunda poesia em que tudo parece mais calmo e seguro. Na realidade podemos ser felizes nas mais pequenas coisas e as férias aproximam-nos delas. Desejo a quem tem a sorte de as poder ter que as aproveite da melhor forma e que vos sirva ( como a mim ) para recuperar o ânimo e a motivação.