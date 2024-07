Cristiano Ronaldo afirmou que vai estar no Mundial de 2026?

Depois da decepcionante participação de Cristiano Ronaldo no recente Campeonato da Europa, surgiram as mais variadas e contundentes críticas a CR7, sendo que muitos defenderam que o tempo de Cristiano Ronaldo na Selecção deveria terminar no imediato e que não fazia sentido, sequer, colocar a hipótese do melhor futebolista português de todos os tempos, marcar presença no Campeonato do Mundo de 2026- competição que vai decorrer entre 11 de Junho e 24 de Julho de 2026 no Canadá, México e Estados Unidos.

Durante os últimos tempos, muito tem sido falado sobre o alegado desejo de Cristiano Ronaldo estar presente no Campeonato do Mundo de 2026 – se tal acontecer, o craque madeirense terá na altura 41 anos e 126 dias.

Mas será que Cristiano Ronaldo afirmou alguma vez publicamente que iria estar no próximo mundial?

Recuemos um pouco nas últimas afirmações de CR7, ou publicações nas redes sociais, sobre o Mundial de 2026.

Numa publicação no Facebook, já depois do fim do Mundial do Catar, um utilizador atribui a Cristiano Ronaldo a seguinte frase: “A minha vida é feita de desafios. Em 2026 estarei lá, ainda não acabou.”

Numa entrevista a Piers Morgan, Ronaldo foi questionado sobre a eventualidade de estar presente no Mundial de 2026, e CR7 respondeu “será difícil”. Perante a insistência do mesmo jornalista se o Qatar seria a última presença num Campeonato do Mundo, a resposta foi “provavelmente”. Nessa mesma entrevista, Piers Morgan lançou a questão de quanto mais tempo pretendia Ronaldo jogar. A resposta de CR7 foi clara: “Quero jogar mais dois ou três anos no máximo, e terminar com 40 anos”. Ora, concretizando-se esta ideia de CR7, por altura do Mundial 2026 já o avançado terá 41 anos e… 126 dias, logo, a presença no próximo Campeonato do Mundo está desde já descartada.

Publicamente não houve declarações de Cristiano Ronaldo a demonstrar o desejo de estar presente no Mundial 2026. Houve, aliás, em sentido contrário, afirmações do capitão de Portugal a, de certa forma, deixar de lado essa hipótese.

Alguma imprensa desportiva revelou que Ronaldo tem vontade de jogar o próximo Mundial. No entanto, publicamente o futebolista nunca afirmou que iria estar no Campeonato do Mundo de 2026.

“A minha vida é feita de desafios. Em 2026 estarei lá, ainda não acabou.” Esta frase foi, de facto, associada a Cristiano Ronaldo. Contudo, a mesma nunca apareceu nas redes sociais, oficiais, de CR7.